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Ракурс
На оккупированных территориях проходит принудительная паспортизация

На Запорожье рашисты закрывают медучреждение, работники которого отказались от паспортов рф

15 июн 2023, 09:23
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Російські загарбники продовжують здійснювати заходи з примусу цивільного населення до отримання громадянства рф.


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Про це сьогодні, 15 червня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у населеному пункті Кам’янка Запорізької області на початку 2023 року окупанти шантажували працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, що в разі відмови від отримання паспорта рф, грошове забезпечення буде знижено на 60%.

Оскільки більшість працівників відмовились від отримання документів, загарбники повідомили про закриття лікувального закладу, — зазначають у Генштабі.

Источник: Ракурс


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