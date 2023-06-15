На оккупированных территориях проходит принудительная паспортизация

https://racurs.ua/n184095-na-zaporoje-rashisty-zakryvaut-meduchrejdenie-rabotniki-kotorogo-otkazalis-ot-pasportov-rf.html

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Російські загарбники продовжують здійснювати заходи з примусу цивільного населення до отримання громадянства рф.

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Про це сьогодні, 15 червня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у населеному пункті Кам’янка Запорізької області на початку 2023 року окупанти шантажували працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, що в разі відмови від отримання паспорта рф, грошове забезпечення буде знижено на 60%.