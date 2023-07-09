Віталій Кличко, фото: fightnews.info

https://racurs.ua/ua/n184943-kilkist-zagyblyh-vnaslidok-rosiyskyh-atak-kyyan-nazvav-klychko.html

Ракурс

У Києві з початку повномасштабного російського вторгнення від російських атак загинули понад 170 мирних жителів міста.

.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів мер міста Віталій Кличко, повідомляє видання «Вечірній Київ».

Путіну потрібна територія, йому ми, українці, не потрібні. Тому він вбиває мирне населення, — наголосив Кличко. — У нашому місті понад 400 житлових будинків зруйновано і понад як 170 людей загинуло мирного населення, з яких семеро — це діти.

Нагадаємо, повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже понад 500 днів. За оцінками американського Інституту з вивчення війни (ISW), рф за цей час не змогла досягти в Україні жодної з поставлених цілей.

Джерело: «Вечірній Київ»