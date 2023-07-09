рф за 500 днів війни не досягла жодної поставленої цілі в Україні, заявили в ISW.

https://racurs.ua/ua/n184930-rosiya-za-500-dniv-viyny-ne-dosyagla-jodnoyi-postavlenoyi-cili-v-ukrayini-isw.html

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Країна-агресор російська федерація за 500 днів війни не змогла досягти в Україні жодної з поставлених цілей.

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Окупанти планували за три дні взяти Київ під свій контроль, але з початку повномасштабної війни не змогли досягти жодної цілі, які запланували в кремлі. Українці не лише захистили столицю, але й звільнили від окупантів Сумську і Чернігівську області, а також частини Харківської, Миколаївської і Херсонської областей, які були тимчасово захоплені загарбниками. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту з вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що Сили оборони відвоювали ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини фронту, а російські війська тим часом майже повністю зосереджені на спробах утримати окуповані території, які вони все ще контролюють.

В ISW зазначили, що завдяки допомозі західних партнерів Україна забезпечила свою незалежність. Однак працівники інституту зазначають, що перед українським народом стоїть завдання звільнення стратегічно важливих територій, які все ще перебувають під контролем окупантів.

Нагадаємо, 8 липня в Міністерстві оборони України заявили, що 497 днів тому українські військові зруйнували очікування ворога про взяття «Києва за три дні» та розвіяли на очах у всього світу міф про «другу армію».