Міноборони назвало досягнення ЗСУ за 500 днів війни. Фото:

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Повномасштабна війна України з російською федерацією триває вже 500 днів.

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З першого дня вторгнення українські захисники продовжують виконувати своє завдання та вибивати ворога з окупованих територій. Про досягнення українського народу під час війни заступник міністра оборони Ганна Маляр нагадала у Telegram.

За її словами, рівно 497 днів тому українські військові зруйнували очікування ворога про взяття «Києва за три дні» та розвіяли на очах у всього світу міф про «другу армію». А 462 дні тому ЗСУ вибили окупантів з Київської області та півночі України. Російські ЗМІ ж втечу своїх військ назвали «жестом доброї волі».

Маляр нагадала, що 451 день тому флагман Чорноморського флоту крейсер «москва» був відправлений на дно.

Перші реактивні артилерійські системи Himars Україна отримала 380 днів тому, а 373 дні тому було звільнено острів Зміїний.

Контрнаступ на Харківську область розпочався 305 днів тому, а 273 дні тому був завдано першого удару по Кримському мосту, який зламав логістику росіян.

Херсон під контроль України було повернуто 239 днів тому, а 113 днів тому Київ домігся в Гаазі ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора володимира путіна.

А потужна система ППО Patriot надійшла в Україну 80 днів тому. Вперше цей комплекс знищив російську гіперзвукову ракету «Кинджал» 65 днів тому.

У Міноборони додали, що саме зараз Сили оборони у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні. Крім того, зовсім скоро розпочнеться навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, 7 липня Сполучені Штати Америки виділили новий пакет оборонної допомоги Україні, в який вперше увійшли касетні боєприпаси.