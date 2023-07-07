США виділили новий пакет допомоги Україні, в який входять касетні боєприпаси

США виділили новий пакет оборонної допомоги Україні, в який входять касетні боєприпаси.

https://racurs.ua/ua/n184894-ssha-vydilyly-novyy-paket-dopomogy-ukrayini-v-yakyy-vhodyat-kasetni-boieprypasy.html

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США виділили новий пакет оборонної допомоги Україні, в який входять касетні боєприпаси.

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США передає Україні касетні боєприпаси, — повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Ми знаємо, що касетні боєприпаси створюють ризики для цивільного населення, ось чому ми стільки відкладали це рішення як могли, — пояснив Салліван надання боєприпасів Україні.

Також радник американського президента заявив, що Україна надала письмові гарантії, що буде мінімізовувати ризики для цивільних.