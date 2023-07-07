США виділили новий пакет допомоги Україні, в який входять касетні боєприпаси

США виділили новий пакет допомоги Україні, в який входять касетні боєприпасиhttps://racurs.ua/ua/n184894-ssha-vydilyly-novyy-paket-dopomogy-ukrayini-v-yakyy-vhodyat-kasetni-boieprypasy.htmlРакурс
США виділили новий пакет оборонної допомоги Україні, в який входять касетні боєприпаси.
США передає Україні касетні боєприпаси, — повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
Ми знаємо, що касетні боєприпаси створюють ризики для цивільного населення, ось чому ми стільки відкладали це рішення як могли, — пояснив Салліван надання боєприпасів Україні.
Також радник американського президента заявив, що Україна надала письмові гарантії, що буде мінімізовувати ризики для цивільних.
Говорячи про «письмові гарантії», Салліван каже, що Україна аргументувала потребу в касетних боєприпасах одночасно із наданням гарантій того, що ці боєприпаси використовуватимуться на полі бою.
Але лінія фронту постійно міняється, тому чітко визначити на мапі місце їх використання ми не можемо, — каже радник президента США.
За словами Саллівана, українці налаштовані продовжувати наступ, і ще не залучили значних сил, які вони мають.