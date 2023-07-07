Касетні боєприпаси для України - Байден використає унікальний юридичний механізм

https://racurs.ua/ua/n184888-kasetni-boieprypasy-dlya-ukrayiny-bayden-vykorystaie-unikalnyy-urydychnyy-mehanizm.html

Ракурс

Україна з грудня 2022 року просила США надати їй касетні боєприпаси, посилаючись на те, що росія активно використовує їх проти українців на полі бою.

.

Президент США Джо Байден після довгих вагань схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Офіційно про це буде оголошено вже у п’ятницю, повідомляють низка світових ЗМІ з посиланням на представників Пентагону.

За законами США, передати таку зброю іншій країні не так просто. Для цього адміністрація Байдена може запустити механізм, який використовується вкрай рідко. Він прописаний у Законі про іноземну допомогу, який дозволяє президентові посилати зброю незалежно від обмежень, якщо це є життєво важливим для національної безпеки США.

Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних розривних суббоєприпасів, що розлітаються великою територією, загрожуючи життю мирних громадян.

Конвенція, яка забороняє виробництво, використання та зберігання касетних боєприпасів, була узгоджена у 2008 році 123 країнами, у тому числі більшістю членів НАТО.

США, росія та Україна відмовилися приєднатися до угоди. Проте того ж року США ухвалили свій закон, який забороняє виробництво, використання або передачу касетних боєприпасів із частотою відмов більше одного відсотка.

Тепер же, за повідомленнями американських ЗМІ, президент Байден збирається передати Україні снаряди із частотою відмов 2,7% - в обхід свого законодавства.

Частота відмов (тобто яка частина дрібних суббоєприпасів не розірвалася після випуску касетного снаряда) — це як юридичний, так і моральний фактор при рішеннях про постачання подібної зброї, зазначає американське видання Washington Post.

Тип касетної зброї, яку, як повідомляється, США планує надати Україні — це артилерійські снаряди M864, вперше зроблені 1987 року. Їх можна запускати за допомогою 155-мм гаубиць, які Сполучені Штати та інші західні країни раніше надали Україні.

Як зазначає Washington Post, у документах, опублікованих Пентагоном близько 20 років тому, йдеться про те, що частота відмови цих снарядів становить приблизно 6%. Тобто, принаймні чотири з 72 суббоєприпасів, що знаходяться в одному снаряді, впадуть, не розірвавшись, на території площею 22 тис. 500 кв. м, що приблизно дорівнює 41/2 футбольним полям.