США выделили новый пакет оборонной помощи Украине, включающий кассетные боеприпасы

https://racurs.ua/n184894-ssha-vydelili-novyy-paket-oboronnoy-pomoschi-ukraine-vkluchauschiy-kassetnye-boepripasy.html

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США виділили новий пакет оборонної допомоги Україні, в який входять касетні боєприпаси.

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США передає Україні касетні боєприпаси, — повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Ми знаємо, що касетні боєприпаси створюють ризики для цивільного населення, ось чому ми стільки відкладали це рішення як могли, — пояснив Салліван надання боєприпасів Україні.

Також радник американського президента заявив, що Україна надала письмові гарантії, що буде мінімізовувати ризики для цивільних.