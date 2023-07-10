В Белой Церкви церковники УПЦ МП отбивались от верующих ПЦУ огнетушителем

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У Білій Церкві на Київщині священники УПЦ МП відмовляються залишити Спасо-Преображенський собор.

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Про це у коментарі «Суспільному» зазначила речниця поліції Київщини.

Згідно з рішенням Білоцерківської міської ради, собор передали у користування ПЦУ. Зранку 10 липня громадяни прийшли вимагати, аби представники УПЦ МП залишили споруду.

Поліція отримала шість повідомлень про бійку, хуліганство та тілесні ушкодження під час цієї події.

Один із церковників закрився всередині та використав вогнегасник проти людей, відео публікують місцеві телеграм-канали.

Жителі Білої Церкви разом із представниками ПЦУ згодом все ж потрапили у Спасо-Преображенський собор. Як повідомив новий настоятель собору протоієрей Микола Гопайнич, представники УПЦ МП забрали ікони із собору.

Двері храму були не лише закриті, але і заварені зсередини металевим щитом. Служитель МП, що закрився всередині, використовував вогнегасник, щоби перешкоджати у відкритті дверей, розповів митрополит Білоцерківський.

З 30 червня 2023 року єдиним законним користувачем Спасо-Преображенського собору у міста Біла Церква є Управління Білоцерківської єпархії ПЦУ.