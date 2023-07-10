Суд отстранил еще одного мэра украинского областного центра с должности на год

https://racurs.ua/n184970-sud-otstranil-esche-odnogo-mera-ukrainskogo-oblastnogo-centra-s-doljnosti-na-god.html

Ракурс

Міського голову Рівного Олександра Третяка суд першої інстанції визнав винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення.

.

Як пише «Суспільне», таке рішення 10 липня озвучив суддя Петро Денисюк. Покарання передбачає штраф у розмірі 6 тис. 800 гривень, а також позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік. Це рішення можна оскаржити.

Третяка обрали міським головою Рівного від партії «Європейська солідарність» у 2020 році.

Мер наразі у відрядженні в Німеччині. Він у соцмережах написав, що «справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду».

Раніше НАЗК склало три протоколи на міського голову. Агентство вбачало конфлікт інтересів у діях Третяка: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.

Остання справа стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тис. грн.

Мер не приходив на судові засідання, посилаючись на зайнятість та відрядження. Тому сьогодні суддя ухвалив рішення без його участі: міського голову визнано винним у корупційному правопорушенні. Крім штрафу, йдеться про позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік.

Це рішення Третяк може оскаржити у десятиденний термін.

Нагадаємо, що 1 лютого 2023 року апеляційний суд заборонив Владиславу Атрошенку обіймати посаду мера Чернігова протягом року.

Таким чином суд частково задовольнив клопотання Атрошенка. Він скасував додатковий штраф у 3 тис. 400 гривень, який наклав Яворівський районний суд, але залишив в силі штраф у 6 тис. 800 гривень та підтвердив відсторонення Атрошенка від посади на рік. Це рішення оскарженню не підлягає.

Під час цього засідання пройшли дебати сторони захисту та обвинувачення. Зокрема заслухали свідчення водія Олександра Коробка, з яким Владислав Атрошенко 2 липня 2022 року намагався перетнути державний кордон в пункті пропуску «Краківець».

За його словами, це він наполіг на тому, щоб перетнути кордон та обміняти автомобіль Tesla, який належить дружині Атрошенка, на службове авто Toyota Camry, яке офіційно закріплене за водієм.