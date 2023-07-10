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Ракурс
Пограничники уничтожили российскую технику на юге. Фото: ГПСУ

Пограничники уничтожили российскую технику на юге Украины (ВИДЕО)

10 июл 2023, 17:18
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Українські Сили оборони продовжують без упину знищувати російських загарбників.


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На південному напрямку безпілотник прикордонників виявив ворожу позицію, поблизу якої знаходилася техніка окупантів. Після завдання низки ударів було знищено декілька одиниць автомобільної техніки та особовий склад. Про це 10 липня повідомили у Державній прикордонній службі України.

Обережно! На півдні країни гаряче. Прикордонники влаштовують окупантам справжнє пекло, — зазначили в прес-службі відомства.

На кадрах, які ДПСУ опублікувала у Facebook, видно, як після прильотів палають автомобілі росіян.

Нагадаємо, OSINT-аналітик War Noir заявив, що Збройні сили України використовують у боях проти російських окупантів реактивні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню «Град» із Північної Кореї.

Источник: Ракурс


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