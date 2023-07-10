Пограничники уничтожили российскую технику на юге. Фото: ГПСУ

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Ракурс

Українські Сили оборони продовжують без упину знищувати російських загарбників.

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На південному напрямку безпілотник прикордонників виявив ворожу позицію, поблизу якої знаходилася техніка окупантів. Після завдання низки ударів було знищено декілька одиниць автомобільної техніки та особовий склад. Про це 10 липня повідомили у Державній прикордонній службі України.

Обережно! На півдні країни гаряче. Прикордонники влаштовують окупантам справжнє пекло, — зазначили в прес-службі відомства.

На кадрах, які ДПСУ опублікувала у Facebook, видно, як після прильотів палають автомобілі росіян.

Нагадаємо, OSINT-аналітик War Noir заявив, що Збройні сили України використовують у боях проти російських окупантів реактивні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню «Град» із Північної Кореї.