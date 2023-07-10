Российские грузовики в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

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Окупанти російської федерації почали розміщати свої БК біля шкіл та житлових багатоповерхівок в окупованому Маріуполі.

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Так, щонайменше два склади з боєприпасами ворог розташував у самому місті. Один знаходиться у районі бульвару Шевченка та проспекту Металургів. Туди два дні поспіль росіяни завозять вантажівками БК. Було нараховано щонайменше 12 автомобілів. Про це 10 липня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Другий ворожий склад ворог облаштував у районі однієї зі шкіл Приморського району.

Андрющенко нагадав, що росіяни вдаються до нової тактики, раніше вони так не діяли. Боєприпаси у житлові райони вони перекидають із промислової зони. Не виключено, що загарбники таким чином намагаються максимально убезпечити склади від уражень.

Нагадаємо, влада Маріуполя заявляла, що у місті з’явилися боєкомплекти з незрозумілим маркуванням. Їх везли у бік Бердянська, а самі боєприпаси зберігалися не в стандартних (зелених) ящиках, а в ящиках природного кольору деревини.