Ликвидировали капитана станислава ржицкого. Фото: росСМИ

https://racurs.ua/n184990-v-rossii-zastrelili-komandira-submariny-kotoraya-atakovala-ukrainu-kalibrami.html

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На території країни-агресор рф вбили командира, який, імовірно, причетний до ракетних ударів по Україні.

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У російському краснодарі розстріляли станіслава ржицького, який був командиром підводного човна, з якого могли обстрілювати Україну крилатими ракетами «Калібр». Про це повідомляють РБК, ТАСС, «Наші гроші. Львів» та Telegram-канали.

Зокрема, пропагандистського Telegram-каналу Shot, 42-річного ржицького вбили під час ранкової пробіжки. Невідома особа пустила йому чотири кулі в груди та спину. Після цього стрілець зник.

В адміністрації краснодара підтвердили загибель окупанта. Його там назвали заступником начальника відділу з мобілізаційної роботи.

Російські ЗМІ пишуть, що ржицького вбили, а саме вбивство було ретельно сплановане. Кілер начебто довго стежив за маршрутами його пересування, і поки що поліція не може знайти жодну камеру спостереження, на яку стрілець потрапив би в момент злочину.

Раніше проект «Наші гроші. Львів» публікував дані всіх капітанів російських підводних човнів чорноморського флоту рф, з яких міг вестися обстріл України крилатими ракетами «Калібр». Серед цих воєнних злочинців був також ржицький. Дані за 2019−2021 роки свідчать, що він був командиром субмарини «Краснодар».

ЗМІ припускають, що цей офіцер міг бути причетний до ракетного удару по Вінниці у липні 2023 року, внаслідок чого загинуло щонайменше 27 осіб.

Нагадаємо, у червні в Запорізькій області внаслідок ракетної атаки ЗСУ було ліквідовано начальника штабу 35-ї загальновійськової армії росії генерал-майор сергія горячева. Цей окупант став першим російським генералом, знищеним в Україні з початку 2023 року.

Джерела: РБК, ТАСС, «Наші гроші. Львів»