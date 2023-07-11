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Ночью два «шахеда» попали в админздание припортового объекта
Ночью два «шахеда» попали в админздание припортового объектаhttps://racurs.ua/n184994-nochu-dva-shaheda-popali-v-adminzdanie-priportovogo-obekta.htmlРакурс
Вночі окупанти намагались атакувати дронами зерновий термінал одного з портів Одещини
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Про це повідомили в Одеській ОВА.
Два ворожих дрони влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту. Також через падіння уламків збитих дронів загорілись два припортових термінали, серед них й зерновий.
Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано, — зазначили в повідомленні.
Вночі росія атакувала Україну дронами й з півдня. Усього з південно-східного напрямку було випущено 28 дронів-камікадзе. Українські оборонці знищили 26 ударних БпЛА та розвідувальний безпілотник типу Zala.