Ночью два «шахеда» попали в админздание припортового объекта

https://racurs.ua/n184994-nochu-dva-shaheda-popali-v-adminzdanie-priportovogo-obekta.html

Ракурс

Вночі окупанти намагались атакувати дронами зерновий термінал одного з портів Одещини

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Про це повідомили в Одеській ОВА.

Два ворожих дрони влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту. Також через падіння уламків збитих дронів загорілись два припортових термінали, серед них й зерновий.

Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано, — зазначили в повідомленні.