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Ракурс
Уночі два «шахеди» влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта Одещини

Уночі два «шахеди» влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта Одещини

11 лип 2023, 08:45
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Вночі окупанти намагались атакувати дронами зерновий термінал одного з портів Одещини


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Про це повідомили в Одеській ОВА.

Два ворожих дрони влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту. Також через падіння уламків збитих дронів загорілись два припортових термінали, серед них й зерновий.

Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано, — зазначили в повідомленні.

Вночі росія атакувала Україну дронами й з півдня. Усього з південно-східного напрямку було випущено 28 дронів-камікадзе. Українські оборонці знищили 26 ударних БпЛА та розвідувальний безпілотник типу Zala.

Джерело: Ракурс


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