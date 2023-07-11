Нічний наліт на Україну - Повітряні сили збили вертоліт та 26 з 28 "шахедів"

https://racurs.ua/ua/n184991-nichnyy-nalit-na-ukrayinu-povitryani-syly-zbyly-vertolit-ta-26-z-28-shahediv.html

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У ніч на 11 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».

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Усього до удару російські виродки залучили 28 дронів-камікадзе.

В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряного командування «Південь» силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala.

Уночі росіяни атакували Київ «шахедами». Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони, повідомляють у Київській МВА.

Уламки збитих «шахедів» вночі на Київщині пошкодили вікна будинку та господарські споруди, загорілася трава. Інформації про постраждалих немає.

МВСКрім того, за минулу добу, 10 липня, Повітряні сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу «Ланцет» та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала по ворожих позиціях понад 20 групових авіаційних ударів.