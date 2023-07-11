Президент Литвы призвал создать постоянные базы НАТО у границ россии

https://racurs.ua/n184996-prezident-litvy-prizval-sozdat-postoyannye-bazy-nato-u-granic-rossii.html

Ракурс

НАТО слід облаштувати постійні бази біля російського кордону.

.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю The Times. Створення постійних баз забороняє акт про відносини та співпрацю НАТО з росією, підписаний у 1997 році.

Науседа вважає, що коли росія робить активні кроки щодо розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі, слід визнати, що ця угода «мертва»,

Поки акт про відносини та співпрацю існує, зазначив Науседа, він «заважає тверезо мислити багатьом столицям і тримає нас у сірій зоні стратегічної двозначності».

Військовий контингент НАТО присутній у країнах Балтії та Польщі, що межують з росією, але діє на ротаційній основі — зазвичай військових переміщують раз на півроку.

Президент Литви Гітанас Науседа у 2022 році заявляв, що має намір звернутися до влади США з проханням розмістити на території країни американські війська на постійній основі, а також вів з Німеччиною переговори щодо збільшення іноземного військового контингенту у Литві.