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Ракурс
Президент Литвы призвал создать постоянные базы НАТО у границ россии

Президент Литвы призвал создать постоянные базы НАТО у границ россии

11 июл 2023, 09:15
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НАТО слід облаштувати постійні бази біля російського кордону.


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Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю The Times. Створення постійних баз забороняє акт про відносини та співпрацю НАТО з росією, підписаний у 1997 році.

Науседа вважає, що коли росія робить активні кроки щодо розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі, слід визнати, що ця угода «мертва»,

Поки акт про відносини та співпрацю існує, зазначив Науседа, він «заважає тверезо мислити багатьом столицям і тримає нас у сірій зоні стратегічної двозначності».

Військовий контингент НАТО присутній у країнах Балтії та Польщі, що межують з росією, але діє на ротаційній основі — зазвичай військових переміщують раз на півроку.

Президент Литви Гітанас Науседа у 2022 році заявляв, що має намір звернутися до влади США з проханням розмістити на території країни американські війська на постійній основі, а також вів з Німеччиною переговори щодо збільшення іноземного військового контингенту у Литві.

Источник: Ракурс


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