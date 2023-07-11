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Ракурс
В Бердянске есть попадание по гостинице с российскими офицерами, пишут о ликвидации генерала

В Бердянске «прилетело» по гостинице с российскими офицерами, пишут о ликвидации генерала

11 июл 2023, 12:10
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У Бердянській МВА заявили, що є влучання по готелю «Дюна», де жило військове керівництво окупантів.


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Будівлю фактично зрівняли з землею. Зараз там розбирають завали. В тому напрямку поїхало багато машин швидкої допомоги. Чекаємо на офіційне підтвердження та деталі від Генштабу, — йдеться у повідомленні.

Тим часом мережею шириться інформація, ніби в районі окупованого Бердянська ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Утім, офіційного підтвердження немає. А український блогер Сергій Стерненко наголосив, що «першоджерела виглядають сумнівно».

Про ліквідацію написали низка тг-каналів, а також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За попередніми даними, удару було завдано ракетами Storm Shadow. А це означає, що накрили штаб чи командний пункт, де, крім Цокова, могли бути й інші офіцери окупаційної армії.

Торік у вересні генерал уже отримував поранення у Сватовому. Тоді він вижив, але зараз ракета нібито вдарила точно в ціль.

За даними Генштабу, оприлюдненими після появи новини про поранення Олега Цокова у вересні 2022 року, тоді він обіймав посаду командира 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії.

Источник: Ракурс


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