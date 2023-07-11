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В Бердянске есть попадание по гостинице с российскими офицерами, пишут о ликвидации генерала
В Бердянске «прилетело» по гостинице с российскими офицерами, пишут о ликвидации генералаhttps://racurs.ua/n185004-v-berdyanske-priletelo-po-gostinice-s-rossiyskimi-oficerami-pishut-o-likvidacii-generala.htmlРакурс
У Бердянській МВА заявили, що є влучання по готелю «Дюна», де жило військове керівництво окупантів.
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Будівлю фактично зрівняли з землею. Зараз там розбирають завали. В тому напрямку поїхало багато машин швидкої допомоги. Чекаємо на офіційне підтвердження та деталі від Генштабу, — йдеться у повідомленні.
Тим часом мережею шириться інформація, ніби в районі окупованого Бердянська ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.
Утім, офіційного підтвердження немає. А український блогер Сергій Стерненко наголосив, що «першоджерела виглядають сумнівно».
Про ліквідацію написали низка тг-каналів, а також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За попередніми даними, удару було завдано ракетами Storm Shadow. А це означає, що накрили штаб чи командний пункт, де, крім Цокова, могли бути й інші офіцери окупаційної армії.
Торік у вересні генерал уже отримував поранення у Сватовому. Тоді він вижив, але зараз ракета нібито вдарила точно в ціль.
За даними Генштабу, оприлюдненими після появи новини про поранення Олега Цокова у вересні 2022 року, тоді він обіймав посаду командира 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії.