У Бердянську є влучання по готелю з російськими офіцерами, пишуть про ліквідацію генерала

Утім, офіційного підтвердження немає. А український блогер Сергій Стерненко наголосив, що «першоджерела виглядають сумнівно».

Про ліквідацію написали низка тг-каналів, а також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За попередніми даними, удару було завдано ракетами Storm Shadow. А це означає, що накрили штаб чи командний пункт, де, крім Цокова, могли бути й інші офіцери окупаційної армії.

Торік у вересні генерал уже отримував поранення у Сватовому. Тоді він вижив, але зараз ракета нібито вдарила точно в ціль.

За даними Генштабу, оприлюдненими після появи новини про поранення Олега Цокова у вересні 2022 року, тоді він обіймав посаду командира 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії.