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Україна націоналізувала активи наближених до Кремля російських олігархів на мільярди гривень

Україна націоналізувала активи наближених до Кремля російських олігархів на мільярди гривень

11 лип 2023, 11:47
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Україна націоналізувала активи наближених до кремля російських олігархів на мільярди гривень.


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У Держбюро розслідувань БР викрили десятки компаній, афілійованих з підсанкційними російськими власниками. Йдеться, зокрема, про Аркадія й Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаску, Євгена Гінера.

У власність держави перейшли обленерго Рівненської, Херсонської, Чернівецької, Житомирської та Кіровоградської областей.

Отож, Вищим антикорсудом арештовано та розглядається питання націоналізації: ПрАТ «Рівнеобленерго» (93,2%), АТ «Херсонобленерго» (99,9%), АТ «Чернівціобленерго» (96,8%), АТ «Житомиробленерго» (95,5%), ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%).

VS Energy належить російському кримінальному авторитету Михайлу Воєводіну та його молодшим партнерам — депутату Держдуми рф, який підтримує війну проти України, Олександру Бабакову та президенту російського клубу ЦСКА Євгену Гіннеру.

Це третя за обсягами розподілу електроенергії група обленерго в України, до війни вони розподіляли майже 10% струму в країні.

Також націоналізовано:

  • сім готелів та два ТРЦ, які належали Гіннеру, загальною вартістю 2 млрд грн, та 88% його акцій у «Першому інвестиційному банку»;
  • «Глухівський кар'єр кварцитів» і «Миколаївський глиноземний завод», які були у власності Дерипаски, вартістю близько 10 млрд грн;
  • ТРЦ «Ocean Plaza», який належав Ротенбергам, орієнтовною вартістю понад 350 млн дол.

Окрім цього, держава стягнула сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення.

Джерело: Ракурс


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