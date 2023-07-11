Столтенберг: НАТО має домовитися про спрощення вступу України до Північноатлантичного альянсу

https://racurs.ua/ua/n185002-stoltenberg-nato-maie-domovytysya-pro-sproschennya-vstupu-ukrayiny-do-pivnichnoatlantychnogo.html

Ракурс

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення Альянсу щодо руху членства України узгодять за кілька годин. Про це він сказав вранці 11 липня під час публічного форуму, який відбувається одночасно з самітом НАТО у Вільнюсі.

.

Ви побачите точне формулювання за кілька годин, оскільки ми зараз фіналізуємо наше комюніке. Я вже говорив про певні елементи, які, як я очікую, будуть там присутні, але остаточне погодження — за лідерами, які саме будуть формулювання.

Країни НАТО на саміті у Вільнюсі обговорять пропозицію не зобов’язувати Україну виконувати так званий План дій з підготовки до членства (ПДЧ) в Альянсі, сказав Столтенберг.

Україна пройшла довгий шлях з того часу, як у 2008 році ми ухвалили рішення, що наступним кроком перед вступом буде розробка та реалізація Плану дій з підготовки до членства в НАТО. Україна набагато ближче до НАТО, і я вважаю, що настав час відобразити це у рішеннях альянсу, — сказав Столтенберг перед початком саміту.

Він додав:

Ми ясно дамо зрозуміти, що Україна стане членом альянсу і дамо щодо України переконливий сигнал.

План складається з п’яти розділів (політичні та економічні питання, а також питання оборони, ресурсів, безпеки та права). Реалізація ПДЧ може тривати тривалий час — зазвичай цього потрібно кілька років.

Після початку російського вторгнення в Україну Альянс ухвалив рішення про вступ Фінляндії та Швеції без виконання будь-якого плану.