Рашисты обстреляли гуманитарный штаб в Херсоне

Россияне 11 июля обстреляли гуманитарный штаб в Херсоне, фото: «Судебно-юридическая газета»

https://racurs.ua/n185013-rashisty-obstrelyali-gumanitarnyy-shtab-v-hersone.html

Ракурс

Російські загарбники обстріляли житлові квартали Херсона, зокрема влучили у гуманітарний штаб.

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Про це сьогодні, 11 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни обстріляли гуманітарний штаб у Херсоні. Сама будівля у Суворовському районі, де містяни отримували допомогу, зазнала пошкоджень. На щастя, мирні люди не постраждали, — наголосив він.

Також відомо про влучання у щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. На місцях працюють рятувальники та медики.

Зазначається, що наразі відомо про пʼятьох постраждалих через російські обстріли Херсона:

у восьмирічного хлопчика діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару він знаходився на подвірʼї будинку;

у 68-річного чоловіка — важкі поранення. Йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги;

у 56-річної жінки та 52-річного чоловіка, поранення середнього ступеня тяжкості;

один чоловік постраждав у Кіндійці.