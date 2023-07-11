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Ракурс
Росіяни 11 липня обстріляли гуманітарний штаб у Херсоні, фото: «Судово-юридична газета»

Рашисти обстріляли гуманітарний штаб у Херсоні

11 лип 2023, 15:52
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Російські загарбники обстріляли житлові квартали Херсона, зокрема влучили у гуманітарний штаб.


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Про це сьогодні, 11 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни обстріляли гуманітарний штаб у Херсоні. Сама будівля у Суворовському районі, де містяни отримували допомогу, зазнала пошкоджень. На щастя, мирні люди не постраждали, — наголосив він.

Також відомо про влучання у щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. На місцях працюють рятувальники та медики.

Зазначається, що наразі відомо про пʼятьох постраждалих через російські обстріли Херсона:

  • у восьмирічного хлопчика діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару він знаходився на подвірʼї будинку;
  • у 68-річного чоловіка — важкі поранення. Йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги;
  • у 56-річної жінки та 52-річного чоловіка, поранення середнього ступеня тяжкості;
  • один чоловік постраждав у Кіндійці.

Усіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу, — зазначив Прокудін.

Джерело: Ракурс


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