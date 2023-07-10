Наслідки авіаудару по Оріхову. Фото: ДСНС

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Зросла кількість загиблих внаслідок удару російської авіації по будівлі під час видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області.

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Ворожа керована авіабомба забрала життя вже п’яти осіб, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу. Ввечері 10 липня з-під завалів рятувальники дістали тіло ще одного чоловіка. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив в ефірі національного телемарафону.

На жаль, уже п’ятеро. Щойно дістали з-під завалів тіло ще одного чоловіка, — зазначив він.

А в ДСНС повідомили, що під завалами зруйнованої будівлі можуть знаходитися ще троє осіб. Рятувальники продовжують проводити роботи з пошуку людей. На місці працюють п’ять одиниць техніки та 17 осіб особового складу.

Нагадаємо, вранці 10 липня російська авіація скинула керовану авіабомбу на житловий квартал міста Оріхова Запорізької області. Сталося це під час видачі гуманітарної допомоги. Внаслідок вибуху загинули три жінки та чоловік. Ще 11 оріхів’ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.