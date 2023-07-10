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Ракурс
Росіяни вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги в Оріхові на Запоріжжі

Рашисти вдарили керованою авіабомбою по пункту видачі гуманітарки на Запоріжжі, багато загиблих (ФОТО)

10 лип 2023, 08:43
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Уранці 10 липня рашисти вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі міста Оріхова Запорізької області.


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Чотири людини загинули на місці. Це жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік.

В Запорізькій ОВА розповіли, що 11 оріхів’ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Росіяни вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги в Оріхові на Запоріжжі

Ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.

Росіяни вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги в Оріхові на Запоріжжі

В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік — йому невідкладно надана медична допомога. Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів.

У ніч проти 10 липня росіяни вдарили балістичною ракетою по обʼєкту інфраструктури в Миколаєві.

Голова ОВА Віталій Кім припускає, що це був «Іскандер-М». Про наслідки удару поки що не повідомляють.

Друзі, оглядаємо район, який вночі потрапив під обстріл. Пошкоджень у житлових будинках наразі не виявили. У разі змін — повідомлю вам, — написав у своїх соцмережах мер Миколаєва Олександр Сінкевич.

9 липня російська армія обстріляла з артилерії акваторію Очаківської громади. Травмованих немає - Миколаївська обласна військова адміністрація.

Джерело: Ракурс


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