Росіяни вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги в Оріхові на Запоріжжі

https://racurs.ua/ua/n184957-rashysty-vdaryly-kerovanou-aviabombou-po-punktu-vydachi-gumdopomogy-na-zaporijji-bagato-zagyblyh.html

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Уранці 10 липня рашисти вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі міста Оріхова Запорізької області.

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Чотири людини загинули на місці. Це жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік.

В Запорізькій ОВА розповіли, що 11 оріхів’ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.