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Рашисты ударили управляемой авиабомбой по пункту выдачи гуманитарки на Запорожье, много погибших
Рашисты ударили управляемой авиабомбой по пункту выдачи гуманитарки на Запорожье, много погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n184957-rashisty-udarili-upravlyaemoy-aviabomboy-po-punktu-vydachi-gumanitarki-na-zaporoje-mnogo.htmlРакурс
Уранці 10 липня рашисти вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі міста Оріхова Запорізької області.
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Чотири людини загинули на місці. Це жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік.
В Запорізькій ОВА розповіли, що 11 оріхів’ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.
Ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.
В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік — йому невідкладно надана медична допомога. Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів.
У ніч проти 10 липня росіяни вдарили балістичною ракетою по обʼєкту інфраструктури в Миколаєві.
Голова ОВА Віталій Кім припускає, що це був «Іскандер-М». Про наслідки удару поки що не повідомляють.
Друзі, оглядаємо район, який вночі потрапив під обстріл. Пошкоджень у житлових будинках наразі не виявили. У разі змін — повідомлю вам, — написав у своїх соцмережах мер Миколаєва Олександр Сінкевич.
9 липня російська армія обстріляла з артилерії акваторію Очаківської громади. Травмованих немає - Миколаївська обласна військова адміністрація.