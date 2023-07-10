Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты ударили управляемой авиабомбой по пункту выдачи гуманитарки на Запорожье, много погибших

Рашисты ударили управляемой авиабомбой по пункту выдачи гуманитарки на Запорожье, много погибших (ФОТО)

10 июл 2023, 08:43
999

Уранці 10 липня рашисти вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі міста Оріхова Запорізької області.


.

Чотири людини загинули на місці. Це жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік.

В Запорізькій ОВА розповіли, що 11 оріхів’ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Росіяни вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги в Оріхові на Запоріжжі

Ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.

Росіяни вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги в Оріхові на Запоріжжі

В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік — йому невідкладно надана медична допомога. Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів.

У ніч проти 10 липня росіяни вдарили балістичною ракетою по обʼєкту інфраструктури в Миколаєві.

Голова ОВА Віталій Кім припускає, що це був «Іскандер-М». Про наслідки удару поки що не повідомляють.

Друзі, оглядаємо район, який вночі потрапив під обстріл. Пошкоджень у житлових будинках наразі не виявили. У разі змін — повідомлю вам, — написав у своїх соцмережах мер Миколаєва Олександр Сінкевич.

9 липня російська армія обстріляла з артилерії акваторію Очаківської громади. Травмованих немає - Миколаївська обласна військова адміністрація.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров