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Ракурс
Йенс Столтенберг, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive

Столтенберг дает пресс-конференцию на саммите НАТО в Вильнюсе (ТРАНСЛЯЦИЯ)

11 июл 2023, 17:30
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 11 липня, проводить прес-конференцію у межах саміту Північноатлантичного Альянсу, котрий відбувається у столиці Литви Вільнюсі.


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Раніше сьогодні у Вільнюсі відбулося закрите засідання НАТО.

Нагадаємо, раніше сьогодні видання SPIEGEL повідомляло, що отримало завершальний параграф чернетки підсумкової декларації саміту НАТО у Вільнюсі. За інформацією видання, у декларації вказано, що Україна може бути запрошена до Альянсу, якщо всі члени погодяться з тим, що умови для цього виконані. Зокрема, Україна все ще має провести реформи у сферах демократії та взаємодії із НАТО.

Источник: Ракурс


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