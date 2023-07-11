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Йенс Столтенберг, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive
Столтенберг дает пресс-конференцию на саммите НАТО в Вильнюсе (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n185014-stoltenberg-daet-press-konferenciu-na-sammite-nato-v-vilnuse-translyaciya.htmlРакурс
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 11 липня, проводить прес-конференцію у межах саміту Північноатлантичного Альянсу, котрий відбувається у столиці Литви Вільнюсі.
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Раніше сьогодні у Вільнюсі відбулося закрите засідання НАТО.
Нагадаємо, раніше сьогодні видання SPIEGEL повідомляло, що отримало завершальний параграф чернетки підсумкової декларації саміту НАТО у Вільнюсі. За інформацією видання, у декларації вказано, що Україна може бути запрошена до Альянсу, якщо всі члени погодяться з тим, що умови для цього виконані. Зокрема, Україна все ще має провести реформи у сферах демократії та взаємодії із НАТО.