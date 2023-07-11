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Владимир Зеленский, фото: «Корреспондент.нет»

Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО

11 июл 2023, 16:44
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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 11 липня, прибув до Вільнюса на саміт НАТО.


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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на прес-секретаря Зелнського Сергія Никифорова.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що Зеленський долучиться до вечері лідерів країн-членів Альянсу.

За інформацією місцевого видання Delfi, Зеленський, ймовірно, прибув на літаку Boeing 737−86X ВПС Польщі. Цей літак о 15.46 приземлився у Вільнюсі. Літак прилетів із Жешува (Польща), де розташована військова база НАТО.

За неофіційними даними, до Польщі Зеленський приїхав з Києва потягом.

Джерело: «Укрінформ», Delfi


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