Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО

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Володимир Зеленський, фото: «Кореспондент.нет»
Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТОhttps://racurs.ua/ua/n185015-zelenskyy-prybuv-do-vilnusa-na-samit-nato.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 11 липня, прибув до Вільнюса на саміт НАТО.
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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на прес-секретаря Зелнського Сергія Никифорова.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що Зеленський долучиться до вечері лідерів країн-членів Альянсу.
За інформацією місцевого видання Delfi, Зеленський, ймовірно, прибув на літаку Boeing 737−86X ВПС Польщі. Цей літак о 15.46 приземлився у Вільнюсі. Літак прилетів із Жешува (Польща), де розташована військова база НАТО.
За неофіційними даними, до Польщі Зеленський приїхав з Києва потягом.
Джерело: «Укрінформ», Delfi
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