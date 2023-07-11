Невизначеність – це слабкість, я відверто обговорю це на саміті НАТО - Зеленський

https://racurs.ua/ua/n185009-nevyznachenist-ce-slabkist-ya-vidverto-obgovoru-ce-na-samiti-nato-zelenskyy.html

Ракурс

На шляху до Вільнюса Володимир Зеленський розкритикував країни НАТО за відсутність чіткої позиції щодо запрошення України до Альянсу та обговорення формулювань без участі України.

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Президент 11 липня у своїх соцмережах подякував партнерам за безпрецедентну військову допомогу, але Зеленський розкритикував НАТО за перемовини щодо України без України.

Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно — коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України, — наголосив президент України.

Також Володимир Зеленський заявив, що відсутність України в НАТО дасть можливість «торгуватися членством України в НАТО — у переговорах із росією».