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Ракурс
Кабмин продлил выплаты ВПЛ до конца января 2024 года, но не для всех

Кабмин продлил выплаты ВПЛ до конца января 2024 года, но не для всех

12 июл 2023, 08:22
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Кабмін продовжив виплати для внутрішньопереселених осіб (ВПО) до кінця січня 2024 року, але ця норма стосуватиметься не всіх.


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З 1 вересня 2023 року виплати буде припинено тим ВПО, які перебувають за кордоном понад 30 днів, повернулися до місця проживання, придбали новий транспортний засіб або ж мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн.

Іншим ВПО виплати буде продовжено автоматично, тобто ніяких додаткових дій громадянам вчиняти не потрібно, повідомили в Мінсоцполітики.

На сьогодні зареєстровано 4,8 мільйона внутрішньо переміщених осіб, утім всього в Україні налічується близько 7 мільйонів ВПО.

Источник: Ракурс


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