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Кабмін продовжив виплати ВПО до кінця січня 2024 року, але не для всіх.

Кабмін продовжив виплати ВПО до кінця січня 2024 року, але не для всіх

12 лип 2023, 08:22
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Кабмін продовжив виплати для внутрішньопереселених осіб (ВПО) до кінця січня 2024 року, але ця норма стосуватиметься не всіх.


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З 1 вересня 2023 року виплати буде припинено тим ВПО, які перебувають за кордоном понад 30 днів, повернулися до місця проживання, придбали новий транспортний засіб або ж мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн.

Іншим ВПО виплати буде продовжено автоматично, тобто ніяких додаткових дій громадянам вчиняти не потрібно, повідомили в Мінсоцполітики.

На сьогодні зареєстровано 4,8 мільйона внутрішньо переміщених осіб, утім всього в Україні налічується близько 7 мільйонів ВПО.

Джерело: Ракурс


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