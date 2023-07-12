Сейм Польши заявил о геноциде и "украинском примирении с признанием вины" по поводу Волынской трагедии 1943

https://racurs.ua/n185030-volynskaya-tragediya-1943-seym-polshi-zayavil-o-genocide-i-ukrainskom-primirenii-s-priznaniem.html

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Сейм Польщі ухвалив резолюцію до 80-х роковин Волинської трагедії, в якій йдеться, що «польсько-українське примирення має включати визнання провини та вшанування пам’яті жертв часів Другої світової війни», повідомили в Канцелярії Сейму.

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Згідно з планами провідників ОУН, на теренах Другої Речі Посполитої, населених польським і українським населенням, поляків передбачалося вбити або залякати й змусити тікати, — йдеться у резолюції.

При цьому Волинську трагедію 1943 року польські депутати називають «геноцидом».

Сьогодні, в умовах жорстокої російської агресії проти України, коли український народ сам відчуває на собі злочини, скоєні окупантами, стає особливо зрозумілим і своєчасним, що насильство не є правильним способом формування відносин між сусідами, — зазначається у резолюції.

Hołd Sejmu dla ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Uchwała w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej



Sejm we wtorek, 11 lipca, jednogłośnie podjął uchwałę w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej.



«11 lipca 1943 roku miała miejsce krwawa niedziela na Wołyniu — kulminacyjny moment Rzezi Wołyńskiej,… pic.twitter.com/SUQmLiYtyc — Sejm RP�� (@KancelariaSejmu) July 11, 2023

Також у 80-ті роковини Волинської трагедії прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що цілковите польсько-українське поєднання не відбудеться, поки не знайдуть усі рештки польських жертв трагедії 1943 року.

Українська історіографія вважає, що це були обопільні етнічні чистки польського та українського населення.