Ракурсhttps://racurs.ua/
Сейм Польши заявил о геноциде и "украинском примирении с признанием вины" по поводу Волынской трагедии 1943
Волынская трагедия 1943 — Сейм Польши заявил о геноциде и «украинском примирении с признанием вины»https://racurs.ua/n185030-volynskaya-tragediya-1943-seym-polshi-zayavil-o-genocide-i-ukrainskom-primirenii-s-priznaniem.htmlРакурс
Сейм Польщі ухвалив резолюцію до 80-х роковин Волинської трагедії, в якій йдеться, що «польсько-українське примирення має включати визнання провини та вшанування пам’яті жертв часів Другої світової війни», повідомили в Канцелярії Сейму.
.
Згідно з планами провідників ОУН, на теренах Другої Речі Посполитої, населених польським і українським населенням, поляків передбачалося вбити або залякати й змусити тікати, — йдеться у резолюції.
При цьому Волинську трагедію 1943 року польські депутати називають «геноцидом».
Сьогодні, в умовах жорстокої російської агресії проти України, коли український народ сам відчуває на собі злочини, скоєні окупантами, стає особливо зрозумілим і своєчасним, що насильство не є правильним способом формування відносин між сусідами, — зазначається у резолюції.
Hołd Sejmu dla ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Uchwała w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej— Sejm RP�� (@KancelariaSejmu) July 11, 2023
Sejm we wtorek, 11 lipca, jednogłośnie podjął uchwałę w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej.
«11 lipca 1943 roku miała miejsce krwawa niedziela na Wołyniu — kulminacyjny moment Rzezi Wołyńskiej,… pic.twitter.com/SUQmLiYtyc
Також у 80-ті роковини Волинської трагедії прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що цілковите польсько-українське поєднання не відбудеться, поки не знайдуть усі рештки польських жертв трагедії 1943 року.
Українська історіографія вважає, що це були обопільні етнічні чистки польського та українського населення.
Нардеп Володимир В’ятрович вважає, що нове рішення Сейму означає, що „тепер гранично відверто сказано — не йдеться про примирення через спільне вшанування усіх жертв“. На його думку, польські політики хочуть говорити лише про власні жертви та про лише українську вину».
9 липня президент Польщі Анджей Дуда відвідав Луцьк, де разом з українським колегою Володимиром Зеленським вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії. Відтак президенти опублікували однакові дописи у соцмережах: «Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині! Пам’ять нас єднає! Разом ми сильніші!»
Волинська трагедія залишається надзвичайною чутливою темою українсько-польських взаємин. У 1943 році етнічним конфліктом були охоплені Галичина, Волинь та території на захід від Бугу і Сяну. У ньому загинули десятки тисяч поляків та українців. Історики двох країни досі суттєво розходяться в оцінках кількості жертв, називаються цифри у 35−100 тис. загиблих поляків та 15−25 тис. загиблих українців.
У 2018 році у Польщі запровадили кримінальну відповідальність за заперечення «злочинів українських націоналістів», на що критично відреагував Київ. Проблемними є і вандалізм щодо українських пам’ятників на території Польщі та проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України, які додатково ускладнилися повномасштабною війною Росії проти України.