Зеленский заявил о приоритетах Украины на саммите НАТО

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Президент України Володимир Зеленський вранці в середу приїхав на засідання саміту НАТО у Вільнюсі і, як повідомляє кореспондент, зробив коротку заяву для преси, розповівши про пріоритети країни на саміті.

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Київ готовий сьогодні обговорити:

пакети військової підтримки;

запрошення до НАТО;

гарантії безпеки.

Сьогодні ми чуємо, що ми отримаємо запрошення, коли буде безпечно, я хочу це обговорити з нашими партнерами, — заявив президент.

У середу у Вільнюсі заплановано, зокрема, перше засідання новоствореної Ради Україна-НАТО та зустрічі Зеленського з президентом США Джо Байденом та лідерами інших країн НАТО.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Вільнюса ще у вівторок, але в засіданні саміту, на якому обговорювалося питання щодо приймання України до НАТО, не брав участі — його участь і не планувалася.