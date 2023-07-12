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Зеленський – про пріоритети України на саміті НАТО
Зеленський заявив про пріоритети України на саміті НАТО (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185035-zelenskyy-zayavyv-pro-priorytety-ukrayiny-na-samiti-nato-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський вранці в середу приїхав на засідання саміту НАТО у Вільнюсі і, як повідомляє кореспондент, зробив коротку заяву для преси, розповівши про пріоритети країни на саміті.
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Київ готовий сьогодні обговорити:
- пакети військової підтримки;
- запрошення до НАТО;
- гарантії безпеки.
Сьогодні ми чуємо, що ми отримаємо запрошення, коли буде безпечно, я хочу це обговорити з нашими партнерами, — заявив президент.
У середу у Вільнюсі заплановано, зокрема, перше засідання новоствореної Ради Україна-НАТО та зустрічі Зеленського з президентом США Джо Байденом та лідерами інших країн НАТО.
Нагадаємо, Зеленський прибув до Вільнюса ще у вівторок, але в засіданні саміту, на якому обговорювалося питання щодо приймання України до НАТО, не брав участі — його участь і не планувалася.