Сили оборони мають успіх на двох напрямках біля Бахмута

https://racurs.ua/ua/n185034-syly-oborony-maut-uspih-na-dvoh-napryamkah-bilya-bahmuta-karta.html

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Українські війська мають успіх у наступі на двох напрямках біля Бахмута, — речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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На напрямках Біла Гора — Андріївка та Біла Гора — Курдюмівка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, — сказав речник.

Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

ЗСУ наступають щонайменше на трьох ділянках фронту. Зокрема, на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також просуваються біля Бахмута. Про це повідомили у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).