Міністр оборони ФРН співчуває українцям, але вважає умови для вступу в НАТО "абсолютно нормальними"

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Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус співчуває українцям, але вважає умови для вступу в НАТО «абсолютно нормальними».

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Він прокоментував учорашнє рішення саміту НАТО щодо вступу України.

Всі кажуть, що майбутнє України — в НАТО, як тільки закінчиться війна. Створені умови для членства у Північноатлантичному Альянсі — абсолютно нормальні. Зокрема, сумісність систем озброєння зі стандартами НАТО. Все це звичайні стандарти для всіх держав-членів НАТО. Все це «не ракетна наука» і може статися дуже швидко. І я розумію образу і нетерпіння. Особливо в тій ситуації, в якій перебуває Україна, я цілком співчуваю їй, — так Пісторіус відповів на критику Володимира Зеленського щодо рішень, прийнятих на Вільнюському саміті НАТО.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив розчарування рішенням саміту НАТО у Вільнюсі щодо членства України, в якому не було бажаного для Києва запрошення.

Кулеба вважає, що рішення Вільнюського саміту зробило шлях Києва до Північноатлантичного альянсу коротшим. Але Альянс не повинен тримати «всю ситуацію й Україну в підвішеному стані, коли йдеться про членство.

Речник Держдепу США заявив, що прийняти Україну в альянс прямо зараз було б недоцільно. За його словами, вагомою причиною, чому Україна не стає членом НАТО прямо зараз є те, що це «миттєво б втягнуло Сполучені Штати у війну з росією».

Естонська прем'єрка Кая Каллас заявила, що розуміє розчарування української сторони рішеннями Вільнюського саміту НАТО, але підкреслила, що до цієї теми в Альянсі ставляться «дуже серйозно».