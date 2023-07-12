Ми розчароввані - Кулеба пр рішення саміту НАТО

https://racurs.ua/ua/n185027-my-rozcharovvani-kuleba-pr-rishennya-samitu-nato.html

Ракурс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив розчарування рішенням саміту НАТО у Вільнюсі щодо членства України, в якому не було бажаного для Києва запрошення.

.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg 11 липня:

Рішення Вільнюського саміту зробило шлях Києва до Північноатлантичного альянсу коротшим. Але Альянс не повинен тримати «всю ситуацію й Україну в підвішеному стані, коли йдеться про членство.

І вони (лідери Альянсу) могли б також зробити це (шлях України в НАТО) швидше, якби була чітка вказівка на те, коли Україна отримає запрошення до НАТО. Ми виходимо з припущення, що вже наявні всі умови для надання запрошення тут, у Вільнюсі, тоді як саме членство настане тоді, коли дозволять умови. Але ми будемо й далі працювати з нашими партнерами, аби цей процес рухався далі.

Естонська прем'єрка Кая Каллас заявила, що розуміє розчарування української сторони рішеннями Вільнюського саміту НАТО, але підкреслила, що до цієї теми в Альянсі ставляться «дуже серйозно».

Це стільки, скільки ми можемо запропонувати наразі, — додала вона

Зовнішньополітичний орган ЄС — Європейська служба зовнішніх справ — розробила проект плану надання Україні «безпекових зобов’язань», які передбачають постійну військову підтримку й співпрацю — Politico

​​ У другий день Вільнюського саміту Зеленський проведе двосторонні зустрічі з лідерами США, Канади, Британії, Німеччини, Нідерландів та Японії.

Президент також відвідає перше інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО.