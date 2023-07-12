"Бухареста" не будет - Кулеба об обещаниях стран НАТО по Украине

https://racurs.ua/n185037-buharesta-ne-budet-kuleba-ob-obeschaniyah-stran-nato-po-ukraine.html

Ракурс

В України через саміт НАТО «змішані почуття», але «шлях до Альянсу став коротшим».

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів «Радіо Свобода», що ніхто не планував виконувати «Бухарест» (саміт НАТО 2008 року, на якому Україні відмовили у членстві в Альянсі — «Ракурс»).

Про це заявили Кулебі союзники на полях саміту у Вільнюсі і запевнили, що це не повториться.

Я кажу: ну, це все супер, звісно, але, як кажуть, це не продається. Треба було просто інакше сформулювати це речення.

Кулеба упевнений, що є план «А» — членство України в НАТО, Україні ніякий план «Б» не потрібен.

Нагадаємо, умови для членства України в НАТО невідомі.

Наша позиція: існують всі умови для того, щоб запросити Україну стати членом НАТО. Їхня позиція — що є якісь умови, які треба виконати, — сказав Кулеба.

Найбільш консервативно налаштованими щодо майбутнього членства України в НАТО були США і Німеччина, але є нюанси.

США відіграли вирішальну роль в тому, щоб слово «запрошення» взагалі з’явилося в тексті, — сказав міністр.

За його словами, під час створення Ради Україна-НАТО прописали «важливу деталь»: України наполягла, щоб в правилах процедури було чітко написано, що це інструмент наближення членства України.

Кулеба каже, що про скасування Плану дій щодо членства для України «ще півроку тому ніхто навіть не наважувався говорити».

Є рішення, яке Україну «відверто засмутило». Формулювання щодо запрошення до НАТО, прописані у фінальному комюніке, «занадто загальні», — вважає міністр.

Україну влаштує будь-яка модель, яка не є альтернативою її членства в НАТО, заявив український міністр, коментуючи прийнятність для Києва «ізраїльської» безпекової моделі.

Ізраїль є найстійкішим партнером США на Близькому Сході, й допомога йому викладена в 10-річних угодах. Остання з них зобов’язує Вашингтон надати її на суму 38 млрд дол. із 2019 по 2028 рік.

Нам не потрібен другий Будапештський меморандум, коли за пусті обіцянки віддали ядерну зброю. Ми не віддамо членство в НАТО за будь-які обіцянки. Тому що всі розуміють, і партнери розуміють, що найсильніша, найпотужніша гарантія того, що в Європі не буде більше війни, — це членство України в Альянсі. Усі інші гарантії безпеки — це добре. Але ніщо не замінить членство в НАТО. Це принципова позиція президента (Володимира Зеленського — ред.). І вона буде реалізована в тих рішеннях, які ухвалюються, — резюмував Кулеба.

На початку другого дня саміту НАТО у Вільнюсі Володимир Зеленський наголосив, що нові пакети підтримки для ЗСУ, запрошення до НАТО та гарантії безпеки для України на шляху до НАТО стануть сьогодні основними темами для обговорення.

Президент України зустрівся з Прем'єр-міністром Канади. Канада пообіцяла посилити українських захисників бронетехнікою.

Також Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом. Є домовленість про додаткові пускові установки «Петріот» та ракети для них від Німеччини.