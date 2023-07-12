Взрыв прогремел в Запорожье. Фото: 061.ua

https://racurs.ua/n185047-neizvestnyy-obekt-vzorvalsya-v-zaporoje-shestero-ranenyh-video.html

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Вибух у Запоріжжі прогримів вдень у середу, 12 липня.

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Через падіння уламків невідомого військового об'єкта дістали поранення шестеро осіб, серед них дитина. Трьох постраждалих госпіталізували — у жінки рвана рана ноги, в інших виявили осколкові рани середньої та легкої важкості. Дитину медики забрали на обстеження. Про це повідомив перший заступник міського голови Олександр Власюк.

А директор обласної дитячої лікарні Борзенко у коментарі «Суспільному» заявив, що через вибух травмовані п’ятеро дітей віком від одного до 17 років, їхній стан не важкий.

За інформацією місцевого телеканалу телеканал ТV5, в одному з парків обласного центру впали уламки безпілотника. Є руйнування. На місці працюють правоохоронці, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, уночі 12 липня росія запустила по Україні 15 дронів-камікадзе. У зонах відповідальності повітряних командувань «Центр» та «Схід» було знищено 11 БПЛА.

У Черкаській області зафіксовано влучання в об'єкт нежитлової інфраструктури. На місці виникла пожежа. Двох осіб госпіталізували.

Джерело: ТV5, «Суспільне»