«Шахеди» летіли на Київ та центр з Курської області, збили 11 з 15 дронів

"Швхеди" летіли на Київ та центр з Курської області, збили 11 з 15 дронів

https://racurs.ua/ua/n185028-shvhedy-letily-na-kyyiv-ta-centr-z-kurskoyi-oblasti-zbyly-11-z-15-droniv.html

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Уночі росія запустила по Україні 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр» та «Схід».

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Окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ), повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти вчергове намагались атакувати Київ. Проте всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено ППО.

На Черкащині зафіксовано влучання в об'єкт нежитлової інфраструктури. На місці виникла пожежа. Двох людей госпіталізували.

Крім того, за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала майже 30 групових авіаційних ударів по тилах, військовій техніці, позиціях та скупченню живої сили ворога.