Зеленский рассказал о результатах встречи с Байденом. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

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Глави держав зустрілися у середу, 12 липня. Розмова двох лідерів тривала вдвічі довше, ніж планувалося. Однак вона була змістовною. Зустріч тривала б і довше, але це не було передбачено протоколом. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Дуже хороша, сильна зустріч із паном президентом США Джозефом Байденом, — зазначив глава держави.

Український лідер запевнив, що сторони обговорили всі теми: тривалу підтримку України, зброю, політику, Північноатлантичний альянс. За словами Зеленського, тепер «чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою».

А на прес-конференції глава держави відзначив, що українська делегація «отримала великий позитив», бо дійсно отримали об'єднання і лідери підтримали Україну.

Підтримали недвозначність, що Україна буде в НАТО. Говорячи, коли це буде, то я впевнений, згідно з тією підтримкою та заявою кожного лідера на засіданні Ради Україна-НАТО, я вважаю, що ми будемо в НАТО як тільки безпекова ситуація буде стабілізована, — наголосив президент.

Зеленський також заявив, що ніхто не буде торгувати членством НАТО з будь-ким. Додав, що на саміті його запевнили, що союзники будуть підтримувати Україну скільки потрібно. Однак ця підтримка залежатиме від подій на полі бою.

Нагадаємо, під час саміту у Вільнюсі Володимир Зеленський заявив, що результат Вільнюського саміту є важливим, бо досягнуто домовленостей про те, що Україні не потрібно виконувати ПДЧ на шляху до членства.