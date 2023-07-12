Зеленський - Україна розуміє, що не може бути членом НАТО під час війни, впевнені сигнали про вступ ми почули

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У Вільнюсі триває саміт НАТО, який присвячений і тему вступу в Альянс України.

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12 липня відбулися особисті зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами країн НАТО, а також генсеком Єнсом Столтенбергом.

Результати саміту гарні, але якби Україна отримала запрошення [в НАТО], були б ідеальними, — сказав Зеленський на пресконференції зі Столтенбергом.

При цьому президент назвав важливим результат Вільнюського саміту, який визнав, що Україні не потрібно виконувати ПДЧ на шляху до членства.

Дуже складно деякі речі іноді роз’яснювати партнерам. Бо ми живемо в різних умовах. Ми — в умовах коли треба вижити. А партнери нам хочуть допомогти жити. А нам ще до «жити» треба вижити.

Також Зеленський зазначив, що на зустрічі з президентом США Джо Байденом проситиме про надання далекобійної зброї. А от переконувати Байдена в тому, що Сполучені Штати повинні підтримати вступ України в НАТО, він не збирається.

Це безпека сходу Європи. Ми потрібні Альянсу не менше, ніж навпаки, — наголосив Зеленський він, додавши, що переконаний: після війни Україна буде в НАТО.

Раніше Зеленський заявив про «потужні домовленості» щодо гарантій безпеки Україні. Це сталося після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Вільнюсі.

Обговорюємо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО — маємо розуміння Канади, буде розуміння світу, готуємо важливу безпекову перемогу для України. Вдячний Джастіну і Канаді за посилення наших воїнів бронетехнікою. Є потужні домовленості, — зазначив Зеленський.

Сьогодні у нього вже відбулося або ще відбудеться багато зустрічей з іноземними партнерами (зокрема й президентом США Джозефом Байденом).

Столтенберг на брифінгу сказав, що «Україна ближче до НАТО, ніж коли-небудь».

Усі члени погодилися, що Україна стане членом Альянсу, тому усунули План дій щодо членства. Це змінить шлях від двоетапного процесу до одноетапного. Ми запросимо Україну до НАТО, коли союзники погодяться, що вимоги виконано. Україна отримає довгострокові гарантії безпеки — це допоможе стримувати росію по закінченню війни, поки Україна йде у НАТО, — заявив генсек НАТО.

Столтенберг вважає, що найбільший ризик для світу — це якщо путін переможе.

Через це члени Альянсу підтримують Україну. Бо якщо рф виграє, це буде небезпечно для нас, для Європи. Ми розуміємо, що Україна має право сама обрати, які гарантії безпеки вона має отримати, — сказав Столтенберг.

Сьогодні відбудеться перше, інавгураційне засідання Ради НАТО-Україна.