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Ракурс
Спецподразделение СБУ «Белый Волк». Фото:

«Белые волки» из СБУ уничтожили уже 400 единиц вражеской техники (ВИДЕО)

12 июл 2023, 21:19
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Спецпризначенці Служби безпеки України без упину нищать російських загарбників на різних ділянках фронту.


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Зокрема, спецпідрозділ «Білий вовк» Центру спецоперацій «А» знищив вже 400 одиниць ворожої техніки від початку повномасштабного вторгнення рф. Про це 12 липня повідомив прес-центр СБ України.

Спецпідрозділ «Білий вовк» Центру спецоперацій «А» СБУ відсвяткував 400-ту ювілейну ціль, — зазначили в спецслужбі.

Повідомляється, що під час «святкування» бійці додатково спалили два танки, чотири бронетранспортери, самохідну артилерійську установку «Акація», два бронеавтомобілі, дві вантажівки та РЕБ «Поле-21».

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що за один тиждень спецпризначенці «Альфи» уразили 50 одиниць ворожої техніки. Тоді знищили не лише ворожу техніку, але й коштовні системи протиповітряної оборони та станцію РЕБ.

Источник: Ракурс


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