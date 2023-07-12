Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/n185057-dogovorennosti-po-puti-ukrainy-v-nato-peresmotryat-posle-voyny-stoltenberg.html

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Домовленості, які були досягнути на саміті НАТО у Вільнюсі, треба буде переглянути після завершення війни росії з Україною.

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Після завершення бойових дій треба буде також внести певні поправки, зокрема і до шляху України в НАТО. Зараз всі згодні з тим, що майбутнє України лише в Альянсі. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 12 липня під час прес-конференції у Вільнюсі.

Ми підкреслюємо, що Україна буде членом НАТО. Ми погодили практичний та політичний інструментарій, щоб Україна наближалася до НАТО. Всі зараз мають спільне розуміння, що будь-яке рішення не можна ухвалити до закінчення війни, — зазначив генсек.

Нагадаємо, на саміті у Вільнюсі країни-члени НАТО узгодили спільне комюніке, яке визначає, що Україна отримає запрошення приєднатися до Альянсу після того, як країни блоку погодяться і держава виконає певні умови.

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту у Вільнюсі заявив, що результат Вільнюського саміту є важливим, бо досягнуто домовленостей про те, що Україні не потрібно виконувати ПДЧ на шляху до членства.