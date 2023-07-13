Рашисты ночью атаковали Киев беспилотниками — в ГСЧС рассказали о последствиях (ФОТО)https://racurs.ua/n185062-rashisty-nochu-atakovali-kiev-bespilotnikami-v-gschs-rasskazali-o-posledstviyah-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 липня, здійснили чергову атаку на Київ.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Падіння уламків, за попередньою інформацією, зафіксоване у чотирьох районах столиці:
- за однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі п’ятого поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок події було травмовано двох людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, за цією адресою було врятовано та виведено на безпечну відстань одну особу;
- за іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без послідуючого горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено двох потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано до медичного закладу;
- ще за однією адресою сталося загоряння в одноповерховій недіючій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували;
- крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території;
- за іншими адресами пожеж не було.
У прес-службі КМВА повідомляють, що столиця вже третій день поспіль була атакована іранськими дронами Shahed.
БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобам ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей, — зазначають у КМВА. — На жаль, у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовані випадки падіння уламків.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомляв про загибель однієї людини.
У Подільському районі, під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку, виявили тіло загиблого, — зазначив він у повідомленні, опублікованому о 02.49.