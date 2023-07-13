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Ракурс
Последствия российской атаки по Киеву, фото: ГСЧС

Рашисты ночью атаковали Киев беспилотниками — в ГСЧС рассказали о последствиях (ФОТО)

13 июл 2023, 08:25
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 липня, здійснили чергову атаку на Київ.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Падіння уламків, за попередньою інформацією, зафіксоване у чотирьох районах столиці:

  • за однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі п’ятого поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок події було травмовано двох людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, за цією адресою було врятовано та виведено на безпечну відстань одну особу;
  • за іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без послідуючого горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено двох потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано до медичного закладу;
  • ще за однією адресою сталося загоряння в одноповерховій недіючій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували;
  • крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території;
  • за іншими адресами пожеж не було.

У прес-службі КМВА повідомляють, що столиця вже третій день поспіль була атакована іранськими дронами Shahed.

БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобам ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей, — зазначають у КМВА. — На жаль, у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовані випадки падіння уламків.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомляв про загибель однієї людини.

У Подільському районі, під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку, виявили тіло загиблого, — зазначив він у повідомленні, опублікованому о 02.49.

Наслідки російської атаки по Києву, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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