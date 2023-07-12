ВСУ получат еще две системы ПВО NASAMS. Фото:

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Новий пакет військової допомоги передасть Україні уряд Норвегії.

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Осло вирішив надати пакет підтримки NASAMS, що включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини. Раніше Норвегія у співпраці зі США передала Україні дві укомплектовані системи NASAMS. Про це повідомило норвезьке Міністерство оборони.

Протиповітряна оборона є першочерговою потребою з українського боку. Україна потребує захисту від російської авіації та ракетних ударів, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі стало відомо, що Норвегія передасть Україні ще 1 тис. дронів Black Hornet для ведення розвідки. А посилити протиповітряну оборону України взялася Німеччина — ЗСУ отримають ще дві додаткові пускові установки Patriot та ракети до них.