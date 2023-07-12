G7 согласовала совместную декларацию о поддержке Украины. Фото: Андрей Ермак

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Ракурс

Країни G7 погодили декларацію щодо гарантій безпеки для України.

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Документ має назву «Спільна декларація про підтримку України», він відкритий для підписання будь-якими країнами. Наступним кроком буде укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об'єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.Про це 12 липня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

За її інформацією, що у декларації йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку країни-підписанти планують надати Україні.

Маємо потужні оборонні домовленості та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки України. Вона є важливим кроком до укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами щодо гарантій безпеки для нашої держави, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гарантії безпеки містять низку компонентів. Зокрема, це заходи з допомоги Україні у захисті себе та попередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові оборонно-промислового комплексу, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Також країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу.

На випадок нової агресії проти України гарантії безпеки передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

Передбачається й підтримка у притягненні росії до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання рф та збільшення її витрат на війну. Це — посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права.

Єрмак додав, що важливим пунктом гарантій є подальша підтримка демократичного розвитку України.

Важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми перемогли у війні й підписали гарантії безпеки для нашої держави. Вони діятимуть до моменту вступу в НАТО, — написав керівник ОПУ.

Також з тексту спільної заяви, яку опублікував уряд Великої Британії, йдеться, що лідери держав «Групи семи» разом з Україною наразі узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.

Президент України Володимир Зеленський у ході виступу за підсумками засідання Ради Україна-НАТО заявив, що нові гарантії для України від «Великої сімки» будуть розширені за рахунок договорів з партнерами. Зараз Київ координує з партнерами ці гарантії безпеки.

Результат саміту у Вільнюсі — це потрібний та важливий успіх для України. Гарантії безпеки для України на шляху до НАТО, ми отримали сьогодні важливий пакет гарантій, — зазначив український лідер.

Нагадаємо, речник Держдепартаменту США Метью Міллер 11 липня заявив, що НАТО продовжує дотримуватись політики «відкритих дверей» і Україну запросять до Північноатлантичного альянсу, коли «всі умови для вступу будуть виконані».