Нидерланды выделили 250 млн евро на закупку американского оружия для Украины

Нідерланди виділили 250 млн євро на ініціативу PURL.

Ці гроші підуть на закупівлю американської зброї для України, щоб посилити її захист від російських авіаударів. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі, передає Sky News.

Ми щодня бачимо потужні авіаудари по Україні. Єдиний спосіб допомогти їм у стислі терміни — це поставити американські запаси, — заявив він.

За словами Брекельманса, фінансування здійснюватиметься у рамках Списку пріоритетних вимог України (PURL), який дозволяє європейським та канадським союзникам НАТО купувати озброєння та військову техніку у США на користь України.

У Нідерландах очікують, що додаткові постачання американської зброї допоможуть Україні зміцнити оборону від повітряних атак та забезпечити більш ефективний захист своїх міст і цивільного населення.

Нагадаємо, у листопаді генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна до кінця 2025 року може отримати військової допомоги на суму в 5 млрд дол. за програмою підтримки PURL. Наразі Україна щомісяця отримує зброї приблизно на 1 млрд дол.

