Чат-бот Bard от Google стал доступным в Украине — Минцифрыhttps://racurs.ua/n185070-chat-bot-bard-ot-google-stal-dostupnym-v-ukraine-mincifry.htmlРакурс
В Україні з сьогоднішнього дня, 13 липня, став доступним Bard — чат-бот на основі штучного інтелекту від Google.
Чат-бот доступний за адресою bard.google.com.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр запевнив, що Bard може відповісти на будь-яке запитання. До того ж, зазначив Федоров, вийшли корисні оновлення:
- експорт коду Python не тільки в Google Colab, а й у Replit;
- можливість впорядковувати розмови й запити, щоб знаходити їх швидше та зручніше;
- голосове відтворення відповідей.
Штучний інтелект — це тренд, який необхідно опанувати кожному. Він уже став частиною нашого життя, тому потрібно знати його можливості. Розуміти, які завдання можна делегувати ШІ та як автоматизувати певні процеси, — наголосив Федоров. — Можна ігнорувати штучний інтелект або боятися його. Але краще в ньому розібратися, щоб стати професійнішим та успішнішим.
Нагадаємо, у лютому для українців став доступним інший чат-бот штучного інтелекту — ChatGPT.