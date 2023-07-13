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Для украинцев уже доступен чат-бот Bard от Google, фото: Technical Dost

Чат-бот Bard от Google стал доступным в Украине — Минцифры

13 июл 2023, 12:39
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В Україні з сьогоднішнього дня, 13 липня, став доступним Bard — чат-бот на основі штучного інтелекту від Google.


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Чат-бот доступний за адресою bard.google.com.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр запевнив, що Bard може відповісти на будь-яке запитання. До того ж, зазначив Федоров, вийшли корисні оновлення:

  • експорт коду Python не тільки в Google Colab, а й у Replit;
  • можливість впорядковувати розмови й запити, щоб знаходити їх швидше та зручніше;
  • голосове відтворення відповідей.

Штучний інтелект — це тренд, який необхідно опанувати кожному. Він уже став частиною нашого життя, тому потрібно знати його можливості. Розуміти, які завдання можна делегувати ШІ та як автоматизувати певні процеси, — наголосив Федоров. — Можна ігнорувати штучний інтелект або боятися його. Але краще в ньому розібратися, щоб стати професійнішим та успішнішим.

Нагадаємо, у лютому для українців став доступним інший чат-бот штучного інтелекту — ChatGPT.

Источник: Ракурс


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