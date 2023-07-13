Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с дуэтом комиков

https://racurs.ua/n185088-uolles-sravnil-shoygu-i-gerasimova-s-duetom-komikov.html

Ракурс

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес порівняв міністра оборони рф Сергія Шойгу і начальника російського генштабу Валерія Герасимова з відомим комедійним дуетом Лорел і Гарді.

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Хтось бачив Суровікіна останнім часом? Один з їхніх найкращих генералів зник. І вони залишили Лорела і Гарді (Лорел і Гарді — британсько-американські актори-коміки, які були однією з найпопулярніших комедійних пар в історії кіно) на чолі кампанії. Ви знаєте, у них там Герасимов і Шойгу, — цитує Воллеса Reuters.

Міністр сказав, що рішення кремлівського карлика володимира путіна залишити Шойгу і Герасимова на посадах попри численні військові провали було правильним.

Це добрі новини для України. Це саме ті люди, яких ви хочете бачити на керівних посадах, — додав Воллес.

Стен Лорел і Олівер Гарді — британсько-американські актори-коміки, які були однією з найпопулярніших комедійних пар в історії кіно.